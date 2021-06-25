33 градуса тепла и грозы ожидаются в Псковской области 25 июня

07:27, 25 июня 2021, ПАИ

25 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных и западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывистый.

Температура по области ночью составит от +15 до +20 градусов, днем — от +28 до +33.

Атмосферное давление низкое.