33 градуса тепла и грозы ожидаются в Псковской области 25 июня
25 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных и западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывистый.
Температура по области ночью составит от +15 до +20 градусов, днем — от +28 до +33.
Атмосферное давление низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к ставкам на спорт?
25 июня 2021
О нечисти в полях, слопанных 122 тоннах мороженого и ТикТоке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
24 июня 2021
В Идрице завершается благоустройство территории будущего монумента «Зарождение Знамени Победы»