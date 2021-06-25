Новые правила обжалования штрафов ГИБДД введут в России

08:41, 25 июня 2021, ПАИ

В России утвердили правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через «Госуслуги», новый порядок вступит в силу с 1 сентября. Об этом пишет газета «Известия».

Вручать постановления будут по-новому: отсчитывается отпущенный гражданину законом десятидневный срок на обжалование. Если уведомления поступают только через «Госуслуги» без бумажной версии, документ о штрафе будет считаться врученным на следующий день после попадания в систему, даже если гражданин не заходил в личный кабинет. Уведомления будут рассылать с помощью SMS, push-cообщений, на почту и по другим каналам.

Если же такого согласия автовладелец не давал, то документ считается врученным, если пользователь зашел в личный кабинет на портал госуслуг хотя бы раз в течение недели после размещения постановления о штрафе в системе. В противном случае электронный штраф преобразуют в бумажное письмо и отправят автовладельцу.