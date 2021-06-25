Смерч пронесся над деревней в Псковской области
В деревне Ветвеник Гдовского района очевидцы засняли смерч, сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».
Атмосферный вихрь возникает в грозовом облаке и опускается вниз почти до земли. Диаметр облачного «рукава» может достигать десятки и сотни метров, отметили энергетики.
Ранее сообщалось, что последствия грозы в Псковской области устраняют 103 бригады энергетиков.
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