Смерч пронесся над деревней в Псковской области

09:36, 25 июня 2021, ПАИ

В деревне Ветвеник Гдовского района очевидцы засняли смерч, сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

Атмосферный вихрь возникает в грозовом облаке и опускается вниз почти до земли. Диаметр облачного «рукава» может достигать десятки и сотни метров, отметили энергетики.

Ранее сообщалось, что последствия грозы в Псковской области устраняют 103 бригады энергетиков.