Страсти по мусору

15:33, 25 июня 2021, ПАИ

Ход мусорной реформы стал темой круглого стола в Медиацентре Псковского агентства информации, участие в котором 25 июня приняли депутаты, чиновники и бизнесмены. Участники дискуссии обсудили ситуацию со сбором и утилизацией отходов в регионе и пришли к выводу, что она медленно, но уверенно нормализуется.

Мусор и дороги

Мусорная реформа стартовала в Псковской области, как и по всей России, в 2019 году, и поначалу вызывала большое количество нареканий как со стороны жителей региона, так и от представляющих их интересы депутатов областного Собрания.

Впрочем, за два с лишним года ситуацию удалось существенно изменить к лучшему. «Мы можем констатировать существенные изменения. Мы видим более четкую организацию работы регоператора», - подчеркнул спикер регионального заксобрания Александр Котов.

Действительно: если в начале 2019 года услуга по вывозу мусора оказывалась в трех сотнях из 8,5 тысяч населенных пунктов Псковской области, то на сегодняшний день, по информации председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, ею охвачены 95% территории региона.

«Есть населенные пункты, куда нам пока не добраться: нет дорог, - пояснил директор ООО «Экопром», регоператора по обращению с ТКО, Александр Киселев. - Думаю, к началу следующего года охватим территорию региона на 100%». «Понимаю власти, там не так просто дороги сделать. На сегодняшний день я сам объезжаю всю область, таскаю квадроцикл и смотрю, где может проехать мусоровоз, а где нет», - добавил он.

Рост качества работы регоператора отражается и в числе обращений с жалобами на него в профильный комитет администрации области. «Если за 2019 год в комитет поступило более 700 официальных обращений, то за первые шесть месяцев нынешнего года - около 100. Делаем вывод, что регоператор с людьми работает, находит общий язык», - констатировал Сергей Грахов.

Разделяй и властвуй

Очевидно, что важная составляющая реформы — это переход на раздельный сбор мусора. «Мы работаем в этом направлении, 250 специальных контейнеров уже стоят, в течение года увеличим объем вывоза пластика», - заверил Александр Киселев. Раздельный сбор мусора организован на территории 10 муниципалитетов Псковской области.

Слухи о том, что собранный пластик не уходит на переработку, а также отправляется на свалки, директор «Экопрома» категорически опроверг: «Я купил отдельную машину, она ездит и собирает пластик, который затем едет на сортировку и дальше вывозится».

Сергей Грахов подтверждает: «На федеральном уровне принято решение, что регионы должны максимально активно развивать раздельный сбор мусора, основная цель экологической реформы - минизировать количество отходов, которые подлежат захоронению».

По его словам, в настоящее момент областной комитет по строительству и ЖКХ направил заявку в Министерство природных ресурсов РФ на предоставление субсидии в размере 29 миллионов рублей. На эти средства планируется приобрести 2150 контейнеров для раздельного сбора отходов уже в этом году.

Председатель профильного комитета также напомнил, что на территории региона есть два предприятия по переработке пластика, куда как раз и попадает часть собранных отходов.

Вопрос с крышкой

Вопросы есть и по «обычным» контейнерам. «У нас очень неудобные контейнеры с большой крышкой. Пожилым людям их не открыть, а если контейнер не закрывают — начинается беспорядок во дворе», - говорит Алексей Севастьянов, зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания.

«Здесь даже можно начать с точечного подхода, в управляющих компаниях знают, где живут 80% пожилых. Ну нет сил у бабушки закрыть и открыть контейнер. А потом некому убирать», - добавил он. Кроме того, по мнению депутата, необходимо перестроить систему вывоза мусора в летнее время, поскольку сейчас «все контейнеры на окраинах завалены мусором отдыхающих».

«Проблема с крышками будет решена», - заверил Александр Киселев. График вывоза мусора, по его словам, летом также участился.

В Псковском районе, по словам первого заместителя главы администрации Псковского района Святослава Колинко, из 627 населенных пунктов только 300 имеют контейнерные площадки. «Здесь больше конечно вопросы не к регоператору, а к нам. Это мало, мы это понимаем, работа идет недостаточно быстро», - признал чиновник. По его словам, в ближайшее время муниципалитет намерен сосредоточиться на решении этой проблемы.

«Раньше контейнерные площадки устанавливались там, где экономически выгодно, а сейчас должны стоять там, где положено по закону», - пояснил Сергей Грахов и напомнил, что муниципалитетам было выделено 7 миллионов рублей на установку контейнерных площадок. «В этом направлении чуть-чуть, но движемся», - заверил он.

«Давайте вместе поработаем, чтобы в бюджете следующего года были предусмотрены средства на обустройство новых контейнерных площадок. Если в этом году 7 миллионов предусмотрели, в следующем году давайте 14», - предложил Александр Котов.

Большая уборка

Помимо организации вывоза и утилизации отходов, регоператор по обращению с ТКО призван бороться и с несанкционированными свалками. По словам Сергея Грахова, за 2020 год на территории региона было убрано 13,7 гектаров таких свалок, за неполные шесть месяцев 2021 года - уже 10 гектаров.

Большую роль тут сыграло областное отделение Общероссийского народного фронта. По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Виктора Остренко, в рамках проекта «Карта свалок» благодаря инициативным гражданам производился сбор информации о такого рода «горячих точках» с их фотофиксацией.

«Мы сделали оценку общего объема несанкционированных свалок, заложили необходимое финансирование, чтобы постепенно ликвидировать основные свалки в муниципальных образованиях. Средств недостаточно для решения задачи быстро, но это позволяет выстраивать диалог с местным населением. Регоператор в эту работу включился оперативно», - констатировал он.

Тем не менее, проблема остается и требует системного решения. Особенно на прилегающих к большим городам территориях и там, где летом большой приток дачников: например, в Псковском районе.

«У нас более 80 СНТ на территории района, плюс пользуются спросом сами деревни, с мая по сентябрь население увеличивается в 2,5 раза, до 100 тысяч человек. В летний период образуются несанкционированные свалки, зарастают мусором действующие контейнер площадки», - рассказал Святослав Колинко.

«Члены садоводств идут на контакт, решаем проблемы с ними, а граждане, которые приезжают из Пскова не всегда идут на встречу, и просто загружают мусором площадки, не платя за вывоз», - посетовал замглавы района. «Надо какие-то жесткие административные наказания вводить за свалки», - уверен он.

Задача № 1

Главным промежуточным итогом реформы должно стать строительство экотехнопарка, на котором собираемые на территории Псковской области отходы будут не просто утилизироваться, а сортироваться и перерабатываться. При этом все ныне существующие мусорные полигоны и свалки можно будет закрыть.

По словам Сергея Грахова, этот объект будет построен в регионе в 2023-2024 годах и обойдется в сумму от 1,7 до 2 миллиардов рублей. Сейчас региональные власти заняты поиском площадки для экотехнопарка.

Задача это непростая: достаточно сказать, что будут проводиться 6 видов инженерных изысканий, результаты которых должны подтвердить, что он не причинит вреда перелетным птицам, водным объектам, местным жителям, каким-либо производствам. «Этот объект не должен вредить», - подчеркнул областной чиновник.

«Самая главная задача сегодня — это экотехнопарк, и нужно сосредоточиться на ней», - согласился Александр Котов. «Новый состав Псковского областного Собрания вернется к этому вопросу, потому что это важно всем, и у нас есть возможность общими усилиями менять ситуацию», - резюмировал спикер.