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Общество

Очередной выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир в 18:00

Поступь партийных предвыборных конференций и съездов продолжается. На неделе с кандидатами определялись в «Единой России» и КПРФ. А между тем, в Псковскую область с одной из «новых» партий может зайти представитель одной из богатейших семей России. Немалый ажиотаж, споры и волну негодования вызвали высказывания актера Егора Бероева против коронавирусных ограничений. Пока актер безумствовал, ковид продолжал шагать по Псковской области, все еще тесня ряды вакцинированных.

На эти и другие темы поговорят соведущие видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» - о самом важном и интересном в региональных Telegram-каналах за неделю.

Очередной, 19-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет вечером в пятницу, 25 июня.

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