Вакцина от бероевщины — очередной выпуск «Псковского телеграма»

18:02, 25 июня 2021, ПАИ

В эфир вышел очередной, 19-й выпуск «Псковского телеграма».

Поступь партийных предвыборных конференций и съездов продолжается. На неделе с кандидатами определялись в «Единой России» и КПРФ. А между тем в Псковскую область с одной из «новых» партий может зайти представитель одной из богатейших семей России. Немалый ажиотаж, споры и волну негодования вызвали высказывания актёра Егора Бероева против коронавирусных ограничений. Пока актёр безумствовал, ковид продолжал шагать по Псковской области, всё ещё тесня ряды вакцинированных.

На эти и другие темы говорят соведущие видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» – о самом важном и интересном в региональных Telegram-каналах за неделю.

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