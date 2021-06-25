Крупный град выпал в Польше
По сообщениям очевидцев в Twitter, в юго-восточной Польше в результате непогоды выпал крупный град. Некоторые градины достигали 10 сантиметров в диаметре.
Как пишет в своём твиттер-аккаунте Матеуш Ташарек, никаких шипов на градинах нет, но каждая из них невероятно большая и тяжёлая.
Ранее Псковское агентство информации сообщало, что непогода захватила весь юг Псковской области: там прошёл ураган.
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