После урагана без электроснабжения на юге Псковской области остаётся 700 населённых пунктов
По югу Псковской области снова прошёл сильный ураган. Без электроснабжения по всему региону остаётся более 700 населённых пунктов. Корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен – сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор. Об этом в своём Instagram сообщает глава Псковской области Михаил Ведерников.
Детская городская больница в Великих Луках также была обесточена: вода залила щитовую. Кроме этого, поваленное ветром дерево упало на здание и оборвало провода у местной подстанции скорой медицинской помощи. Все вызовы переведены на Псков. О множественных новых обрывах и поваленных деревьях сообщают из Усвят, Пустошки, Бежаниц, Невеля, Дедовичей.
Все ответственные службы переведены на борьбу с непогодой. К действующим бригадам к утру присоединятся ещё 17 из других регионов.
Объём повреждений сейчас уточняется, оперативная обстановка меняется каждые полчаса. Ближе к ночи глава региона пообещал дать полную информацию о текущей ситуации, прогнозах и сроках ликвидации последствий.
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После урагана без электроснабжения на юге Псковской области остаётся 700 населённых пунктов