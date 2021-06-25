После урагана без электроснабжения на юге Псковской области остаётся 700 населённых пунктов

21:47, 25 июня 2021, ПАИ

По югу Псковской области снова прошёл сильный ураган. Без электроснабжения по всему региону остаётся более 700 населённых пунктов. Корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен – сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор. Об этом в своём Instagram сообщает глава Псковской области Михаил Ведерников.

Детская городская больница в Великих Луках также была обесточена: вода залила щитовую. Кроме этого, поваленное ветром дерево упало на здание и оборвало провода у местной подстанции скорой медицинской помощи. Все вызовы переведены на Псков. О множественных новых обрывах и поваленных деревьях сообщают из Усвят, Пустошки, Бежаниц, Невеля, Дедовичей.

Все ответственные службы переведены на борьбу с непогодой. К действующим бригадам к утру присоединятся ещё 17 из других регионов.

Объём повреждений сейчас уточняется, оперативная обстановка меняется каждые полчаса. Ближе к ночи глава региона пообещал дать полную информацию о текущей ситуации, прогнозах и сроках ликвидации последствий.