Как оформить заём в интернете

09:03, 26 июня 2021, ПАИ

Как оформить заём в интернете

Сегодня, чтобы взять заём на срочные нужды, не нужно искать офис микрофинансовой организации и обсуждать свои денежные проблемы с работниками МФО. Получить услугу можно через интернет, потратив 30-40 минут. Онлайн-сервисы работают в автоматическом режиме. Обработкой заявок и переводом денег заёмщику занимается специальное программное обеспечение. Это помогает избежать ошибок и субъективной оценки клиента. Из документов нужен только паспорт, изредка требуется второй документ для удостоверения личности – водительские права или СНИЛС. Изучите рейтинг МФО и список самых актуальных предложений, чтобы точно получить заём на выгодных условиях.

Деятельность всех МФО контролируется Центробанком России. Регулятор следит, чтобы компании работали с соблюдением законов и интересов клиента, а не только гнались за прибылью. Максимальная процентная ставка по микрозайму не может быть более 1% в день. Услуги предоставляются только совершеннолетним гражданам России в российских рублях. При получении средств на банковскую карту, счёт или электронный кошелёк платёжный инструмент должен быть оформлен на имя заёмщика. Кредитование осуществляется на основании договора, где указаны все условия и параметры выдачи и возврата займа.

При возникновении финансовых проблем далеко не каждый человек готов обратиться в МФО. Многие не доверяют интернет-сервисам, боятся мошеннических действий и обмана. Других пугают большие проценты и штрафы. Чтобы разобраться в особенностях микрофинансовой сферы, потребуется немало времени и сил. Когда срочно нужны деньги, сделать это вдвойне сложно.

Проект «ВсеЗаймыОнлайн» поможет любому пользователю найти выгодное предложение от надёжного кредитора в короткий срок. Здесь собрано большое количество МФО, крупных и малоизвестных, а также банков. О каждой организации доступна исчерпывающая информация, в том числе о регистрации и включении компании в официальный реестр МФО. Каждый клиент может воспользоваться видеоинструкцией по работе с личным кабинетом МФО, а также в один клик перейти на сайт для заполнения заявки.

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бесплатный доступ ко всем услугам сайта,

тщательная проверка всех публикуемых материалов,

регулярная актуализация представленной информации,

отсутствие рекламы и продвижения определённых продуктов,

помощь специалистов в подборе финансовой услуги по телефону, электронной почте, в онлайн-чате или мессенджера.

Получить деньги в МФО можно различными способами, в отличие от банка. Самые популярные – перевод на банковскую карту или выплата наличными. Карта может быть дебетовой или кредитной, любой платёжной системы, выпущенной российским банком. Наличные можно получить в офисе МФО, если компания имеет филиальную сеть, или через платёжного оператора Contact, «Золотая корона», «Юнистрим». Также заём может быть зачислен на электронный кошелек «ЮМани», «Киви». Перечисление на банковский счёт не пользуется особым спросом, так как деньги приходят через несколько дней.