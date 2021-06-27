Глава Великолукского района обратился к пострадавшим от стихии

11:41, 27 июня 2021, ПАИ

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин обратился к местным жителям, которые пострадали от стихии, передаёт газета «Наш путь».

Алексей Кузмин сообщал, что к нему поступает множество обращений с просьбами восстановить электроэнергию в населённых пунктах. Глава района подчеркнул, что понимает все трудности, с которыми пришлось столкнуться жителям.

«Ураган, который обрушился на нас в пятницу, 25 июня, — самое сильное стихийное бедствие, с каким району приходилось сталкиваться за последние десятки лет. Масштабы причинённого им вреда по-настоящему огромны. Вместе с тем количество ремонтных бригад, задействованных в восстановлении подачи электроэнергии, с каждым днём увеличивается, в том числе благодаря специалистам из соседних областей, которые работают в нашем районе», — сообщил Алексей Кузьмин.

Как подчеркнул глава района, все звонки, поступающие в диспетчерскую службу, обязательно передаются энергетикам, а работы по восстановлению энергообеспечения ведутся постоянно.

Напоминаем, что обо всех фактах обрыва проводов нужно обращаться в ЕДДС Великолукского района по телефону (8 81153) 5-00-22 или в службу «Россети» по телефону 8-800-2200-220.