В Великих Луках депутаты вместе с добровольцами очистили мемориальную зону после урагана

18:17, 27 июня 2021, ПАИ

Депутаты великолукского отделения партии «Единая Россия» совместно с городским Центром добровольчества организовали субботник по борьбе с последствиями урагана в городе на Ловати. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

Секретарь реготделения «ЕР» также подключился к работам. На территории мемориальной зоны – в парке, у Вечного огня и рядом с краеведческим музеем – при падении деревья оборвали провода линии электропередачи, повредили опоры освещения и скамейки. Также пострадала одна из стел аллеи Героев, а все тротуары были завалены. В связи с чем на первом этапе было решено расчистить пешеходные проходы.

«На борьбу с последствиями урагана вышли не только партийцы и волонтёры. К нам присоединились и прохожие: мы знакомились, разбирая завалы», – отметил Александр Козловский.

На протяжении четырёх часов великолучане наводили порядок в центральной части города – спиливали поваленные деревья, убирали их с тротуаров. К инициативной группе также присоединились главы города Сергей Агарев и депутаты Великолукской городской Думы.







