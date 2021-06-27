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Общество

В День Молодежи на территории Псковской области введены ограничения на продажу алкоголя

 

27 июня, в День Молодёжи России в Пушкиногорском районе, как на всей территории Псковской области, будет ограничена продажа алкогольной продукции, сообщает газета «Пушкинский край».  
 

Согласно Постановлению Администрации Псковской области от 28 января 2015 года N29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», не допускается розничная продажа спиртных напитков в День молодежи, который в этом году выпал на воскресенье - 27 июня.

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