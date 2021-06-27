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Общество

Четвероклассники Усвятской школы отметили выпускной в пушкинских местах

Поскольку временные ограничения, действующие в Псковской области в связи с пандемией коронавируса, не позволили отметить окончание начальной школы в традиционном формате, родители придумали для детей альтернативный вариант. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Четвероклассники Усвятской школы посетили пушкинские места. Всего поехало 15 школьников. Ребята посетили музейный комплекс «Бугрово», экспозиция которого посвящена «деревенскому» Пушкину. Здесь и сейчас действует водяная мельница. Мельники показали детям её внутреннее устройство и объяснили принцип работы старинных механизмов. Кроме этого, дети посетили «Пушкинскую деревню», единственный в Псковской области музей деревянного зодчества под открытым небом.

«Юные путешественники и их родители познакомились с особенностями устройства жилища псковского крестьянина, бытом, местными ремёслами и промыслом. У стен Святогорского Свято-Успенского монастыря экскурсанты поклонились могиле Александра Сергеевича Пушкина, возложили на неё цветы и прочли стихи великого поэта», – пишет издание.

 

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