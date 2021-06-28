Пресс-конференция с ректорами вузов – участников проекта Союзного государства «Летний университет» пройдет в ПАИ

10:06, 28 июня 2021, ПАИ

28 июня в 12:00 в медиацентре ПАИ пройдет пресс-конференция с ректорами вузов – участников масштабного проекта Союзного государства «Летний университет».

Первый масштабный проект Союзного государства обсудят в общественном пресс-центре ПАИ. Впервые 12 российских университетов в семи федеральных округах от Калининграда до Дальнего Востока примут 675 студентов из Республики Беларусь. Обучение пройдет с 4 по 18 июля, координатором выступает Псковский госуниверситет.

Проект направлен на укрепление связей студенческих сообществ России и Республики Беларусь и повышение профессионального уровня молодежи Союзного государства. Ведущие российские университеты подготовили для белорусских студентов уникальные образовательные программы.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».