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Ректор ПсковГУ поблагодарила участников проекта «Летний университет»

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поблагодарила ректоров 12 вузов - участников масштабного проекта Союзного государства «Летний университет».

На пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации Наталья Ильина рассказала, что в 2021 году по государственному заданию Минобрнауки в 7 федеральных округах на территории 12 университетов будет реализован первый масштабный проект для студентов Белоруссии. Он объединяет разные направления деятельности: образовательные программы дополнительного образования по 19 программам, образовательные интенсивы, социальное проектирование. На территории каждого университета будет подготовлена и досуговая программа для белорусских студентов.

Ректор ПсковГУ добавила, что вузы-участники располагаются на приграничных территориях - Псков, Брянск, Смоленск. Представители региональных университетов покажут определенные уникальные компетенции.

«Между Россией и Белоруссией всегда были крепкие отношения в рамках научных программ. Задача «Летнего университета» - показать, как поменялись университеты РФ, какие они предоставляют современные образовательные продукты», - подчеркнула Наталья Ильина.

Она отметила, что данный проект реализуется в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий. Студенты из Белоруссии приедут с тестом ПЦР.

«Проект впервые реализуется, надеюсь, что все получится. Мы впервые в короткий промежуток будем принимать 676 студентов, а заявок уже более 1000. Программа хорошо запущена, география студентов абсолютно разнообразна - от Минска до Витебска», - сообщила Наталья Ильина.

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