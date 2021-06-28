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Общество

Три образовательные программы реализует ПсковГУ в рамках «Летнего университета»

Наталья Ильина

В рамках проекта «Летний университет» ПсковГУ реализует три образовательные программы. Об этом сообщила ректор псковского вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июня.

По словам ректора, вуз будет реализовывать различные проекты по гуманитарным наукам от международной журналистики до истории и регионоведения. Для реализации проекта вуз пригласил ведущих специалистов.

«Псковская земля познакомит белорусских студентов со всеми историческими памятниками, они увидят не только кампус ПсковГУ, но и каждый студент сможет увезти с собой в Белоруссию частичку Пскова, чтобы все понимали, что в Россию можно ехать не только для туризма, но и для образования».

Кроме того, по словам Натальи Ильиной, в ходе проекта преподаватели смогут научиться чему-то новому друг у друга, что положительно повлияет на российское образовательное пространство.

«Университеты между собой смогут создать образовательные программы, предложить Союзному государству какие-то проекты, отметила Ильина. Задача каждого ректора показать белорусским вузам, что проекты должны быть и могут быть сетевыми и институциональными».

Наталья Ильина выразила надежду, что этот год станет стартом для всех вузов и в 2022 году проект привлечет больше университетов и расширит географию.

«Летний университет это один из проектов, у нас их всего 12, начиная от науки, заканчивая молодежной политикой, добавила Ильина. Надеемся, что проект разовьется и коснется также вузов постсоветского пространства».

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 4 по 18 июля 2021 года будет реализован проект «Летний университет». Координатором проекта является Псковский государственный университет.

«Летний университет» – это масштабный проект, в рамках которого 12 университетов из 7 федеральных округов Российской Федерации одновременно примут 675 студентов Белоруссии различных специальностей. Проект направлен на укрепление связей студенческих сообществ России и Белоруссии и повышение профессионального уровня молодежи Союзного государства.

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