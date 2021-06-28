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Общество

График вывоза ТКО изменился в Гдовском районе

В связи с окончанием дорожных ремонтных работ в Гдовском районе вывоз ТКО будет происходить по прежнему графику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Экопром».

10 июня региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» выставил 2 больших контейнера в Самолвовской волости на период ремонтных работ. Проезд 19-тонного автомобиля был невозможен, поэтому было принято решение по временному выставлению данных контейнеров в местах, определенных главой Самолвовской волости Ярославом Морозовым. Один из них был установлен в деревне Самолва, второй в деревне Ремда. Вывоз этих контейнеров происходил без срывов и точно в срок.

Теперь с возможностью проезда автомобиля регоператора до деревень вывоз мусора будет происходить по прежнему графику: 2-й вторник и 4-й четверг каждого месяца.

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