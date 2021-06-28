Как ловились на Камёнке карась, линь и золотая рыбка

17:13, 28 июня 2021, ПАИ

В этом году, как никогда раньше, я с удовольствием намахался поплавочной удочкой. Сначала в Печорском районе на каналах у деревни Заболотье («Где ловятся жирные псковские караси»), а в начале июня - совсем рядом с Псковом, на реке Камёнке. И рыбалки все интересные, и рыба клевала великолепно.

И воды много, и рыбы

Давненько Камёнка не «стреляла», а в этом году рыбалки по карасю и линю там выдались просто замечательные. И рыба крупная, и клюёт хорошо, и далеко от города ездить не надо (9 км от Пскова). Ну, чем не городская рыбалка. Лет 15 назад здесь мы очень даже неплохо и регулярно в мае-июне рыбачили, крупный карась до 1 кг весом и ещё более крупный и сильный линь очень часто попадались на наши крючки. А потом удачные года стали перемежаться с неудачными и совсем пустыми, последних становилось всё больше и мы как-то постепенно перестали ездить в эти места.

Рыбы не то что не стало, но заметно уменьшилось. Причины мы видим в том, что обмелела Камёнка и перестала быть интересной для наших карасей с линями. Мелочь этих рыб там присутствовала всегда, но рыболовов мало привлекала. А те лучшие рыбалки, особенно в нулевых годах, были особенно успешными после очистки земснарядами русла Камёнки. Сразу после этого и были несколько лет отменные рыбалки.

Тогда по правому берегу лежали огромные горы сапропеля, вычерпанного со дна этой реки. Но сапропель уже давно переехал на поля и перемешался с псковским суглинком, а земснаряды с тех пор больше на Камёнке не появлялись. Ещё один год запомнился, когда весенние паводковые воды переполнили и речку Листовку, и все ручьи в округе, да так, что даже было закрыто автомобильное движение по дороге Неёлово – Печки. А чтобы не разрушило региональную автотрассу, её перерывали экскаватором в нескольких местах для спуска вешних вод. Вот в ту весну и попало огромное количество воды в Камёнку, в тот год и клевал самый крупный карась и линь. Так, наверное, и в этом году – и воды много, и заветной рыбы.

Коса и грабли – инвентарь… для ловли рыбы

Первым узнал о возвращении жирных карасей и отметился на реке Станислав, наш товарищ и заядлый рыболов. В конце мая вечером он там побывал в первый раз, увидел где, да как, да на что ловят рыболовы. И даже сам с наскока умудрился выловить три или четыре толстых карася. Стас рыболов азартный, а потому на другое утро ещё в сумерках он вновь оказался на Камёнке. И если с вечера он поглядывал на других рыболовов, останавливался то в одном месте, то в другом и лишь в третьем увидел первую поклёвку, то с утра сразу стал на вчерашнее уловистое место и оно его вознаградило шестью отменными «кабанчиками». После такой разведки боем он и с нами поделился успехами.

Через день и мы, но уже втроём, были на Камёнке. Решили выбраться с ночёвкой, с вечера приглядеться, очистить и подготовить места для лова, а уж потом… Дмитрий для этой цели взял с собой и подводную косу, и грабли. Подготовка укромного места для ловли карася – дело серьёзное. Пока товарищ занимался косьбой и выгребанием мешающей водной растительности, Стас на своём проверенном месте успешно полавливал добрых карасей. И я неподалёку от него устроился, выбрав узкий проход в тростнике, окружённый реденькими молодыми всходами водной растительности.

Мой вечерний дебют оказался успешным – я выловил четыре неплохого размера карася. Дима, закончив подготовку мест, тоже к нам пристроился. Садилось за горизонт солнце и мои товарищи в его ярких лучах выглядели, словно в сказке. Да ещё карась придавал колорит вечерней картинке – его брызги в лучах закатывающегося солнца радовали глаз. Начинало темнеть, я взял у Дмитрия инвентарь, расширил и очистил дно выбранного мною местечка в тростнике. Завтра посмотрим…

Увесистые шлепки

Стас уехал на ночлег домой, оставив нам под охрану свою лодку и снасти. А мы с Дмитрием ночевали в маленькой тесной палатке, имеется и просторная, но её не брали, не хотелось на каких-то 3-4 часа с ней заморачиваться. Было тесновато, мешались нормально лежать какие-то кочки и неровности и… собака. Удивительно настойчивая и голосистая она оказалась. Наверное, с двух часов ночи она обнаружила наш лагерь, встала на бугорке метрах в десяти от палатки и до самого нашего подъёма лаяла не переставая, не приближаясь и не удаляясь. Вылезать из тёплого спального мешка, из палатки и отпугивать её не хотелось, так и ворочались в полудрёме, сквозь испорченный сон про себя и шёпотом выговаривая всё, что мы думаем о таком друге человека.

Подъём в 4:00. Выбрались из палатки. Прогнали собаку. Тут и Станислав подъехал, и Вениамин. Выпили чаю, спустились с высокого берега к воде. Клевать начало сразу. Но только у меня и Стаса, а у товарищей почти ничего – по одному-два мелких карасика да по паре краснопёрок за первые два часа. У нас же был отличный клёв карася великолепного размера. Особенно здорово клевало у Станислава. Он ни накануне, ни потом никаких манипуляций с косами и граблями не проводил, а ловил из маленьких естественных окошек в траве. Иногда свежие побеги тростника ему серьёзно мешали, обрывались поводки вместе с крупной рыбой, зацепившись за стебли или корни, но это были случаи нечастые. А в основном Станислав, умело подсекая и сразу приподнимая рыбину от дна, выуживал карася за карасём. Клюнула у него и более желанная рыба – линь почти килограммовый. Он и линя, с потугами, но тоже успешно подтащил к лодке и отправил в свой садок.

Стас стоял от меня метрах в двадцати и я то и дело отвлекался, отрывая взор от своих поплавков, слыша увесистые шлепки и видя кучу брызг от каждого пойманного им карася. Молодец. Умело управляется в довольно сложном месте. И меня, чуть реже, но тоже радовали крупные карасики. И что заметил, чем ближе забросишь поплавок к молодому зелёному тростнику, тем быстрее следует поклёвка, тем крупнее цепляется карась. Но и отрицательный момент в этом серьёзный – зацепы за траву или тростник тоже случались. Сначала я одной удочкой наглухо зацепился, через полчаса – другой. Пришлось подплывать, отцеплять, шуметь. Потом я опять возвращался на исходную позицию и, как нестранно, но минут через пятнадцать возобновлялся хороший клёв.

Дмитрий не встретил удачу в обоих приготовленных с вечера местах, попробовал ещё в паре заводей – не клюёт и всё тут. Приплыл к нам и стал между нашими лодками, места всем хватало. И через какое то время и ему улыбнулось несколько неплохих карасей. Что это? Особенное место? Может быть и так. Проплывающий мимо рыболов произнёс: «Вы, как посеяны вдоль тростника». Да, рыболовов много здесь каждый день. Но ловят далеко не все. То ли с местом не угадывают, то ли с прикормкой (у меня - пшено с макухой), то ли умения и знаний недостаёт. Поднялось солнце и клёв очень быстро сошёл на нет. Полтора десятка отменных карасей шумно плескались в моём садке. У Станислава улов был более увесистый, да и размер нескольких экземпляров впечатлял – три-четыре карася были весом никак не меньше восьмисот граммов.

Обрывистый берег Камёнки в том месте, где мы спускаемся к воде, метров пятнадцать - двадцать высотой. Вниз легко и за один раз можно спуститься вместе с лодкой и сложенными в ней снастями и прочими рыбацкими необходимостями. А вот наверх приходилось упираться, да и за один приём всё сразу не поднять. Хорошая тренировка и для ног, и для дыхания. Можно к берегу и в более пологом месте подъехать, но оттуда до наших клёвых мест тогда бы пришлось грести не менее километра. Так что, выбор у нас был небольшой и сделали мы его в пользу крутого обрыва, потому как с раннего утра к нужному месту можно было добраться быстрее. Ну, а потом, в обратную сторону… Потом уже спешить было некуда.

В пасмурную погоду клюёт лучше

На другое утро, мы вновь на Камёнке. И Стас тоже с нами, опять до работы решил успеть порыбачить. Мы с ним стали по прежним нашим уловистым местам. На этот раз лучше клевало у меня. С самого утра, ещё в сумерках, когда и поплавок ещё еле-еле различим, но клёв уже начался. Вот только клевала совсем не та рыба – краснопёрка и беребра. И размер их хорош, вот только никому она не нужна ни та, ни другая. Особенно краснопёрка – сильная, красивая, в лучах солнца ни дать ни взять – золотая рыбка. Но не любят её рыболовы – мясо её очень костлявое, да ещё пахнет тиной. А потому ловим мы её и сразу же выпускаем. То же самое и с береброй, вкус её чуть лучше, но её худоба и костлявость нас тоже не привлекает. А заветного карася нет и нет. И у Станислава такая же картина, хотя пару карасиков среднего размера промеж десятка золотых рыбок он всё же выловил.

А потом, как по мановению волшебной палочки, всё переменилось – у меня клевать стал только карась; и средний, и крупный, и мелкий. Давно я не встречался с таким активным клёвом, не рыбалка, а сплошное удовольствие. Вчера я сделал работу над ошибками, навязав поводков с более тонкой леской. Очень удобно, при зацепах они легко отрываются, при зацепе на камышине остаётся лишь крючок с маленьким кусочком лески. Плыть и распугивать рыбу уже не надо, а поставить новый, заранее заготовленный поводок с крючком, дело пары минут. Стас опять снялся раньше и умчался на работу, а мой клёв на этот раз продолжался ещё около полутора часов.

Утро выдалось пасмурное и активность рыбы была более продолжительная. В конце рыбалки я свой садок с уловом с трудом вынул из воды. Отличная рыбалка! И Дмитрий, после долгих и упорных поисков, всё же нашёл место среди тростника с великолепным клёвом крупного карася. И тоже улов у него был очень хороший. А вот у Вениамина с карасём не заладилось, и он переключился на другую рыбу и другой способ лова. И успешно, между прочим. Только он удалился метров на пятьдесят, как на спиннинг выудил закилушную щучку. В течение двух часов он поймал ещё несколько щук, одна из которых потянула на два килограмма. Хорошая рыбалка «на дорожку» у него получилась.

Ещё дважды в первой декаде июня мы выбирались с раннего-раннего утра на городскую рыбалку. С третьей попытки и у Дмитрия выдался «его день» – он отлично отрыбачил в своих довольно сложных тростниковых окошках. Моё местечко стало пробуксовывать, а в Стасовой траве и вовсе клевать перестало. Что тому причиной, можно только предполагать. И скорее всего поднявшаяся со дна и выросшая за 5-7 дней трава – и насадку до дна опустить не получалось, и активного движения рыбы не стало, и тростник перестал шевелиться, и пузырей со дна в наших местах стало подниматься гораздо меньше.

И гагары, и павлины

Красотища вокруг на Камёнке, особенно в первых лучах солнца. Природа оживает и под водой, и над водой. Пташек прыгающих, ныряющих и летающих очень много – от миниатюрных сереньких камышовок до белоснежных лебедей. Грациозные длинношеие птицы в эту пору по очереди сидят в гнёздах на яйцах и высиживают птенцов. Один из семейной пары ночью спит в гнезде в камышах, а другой неподалёку на воде дремлет, спрятав голову под крыло. А с первыми лучами солнца они каждое утро занимались чем-то похожим на утреннюю зарядку. По очереди, то один, то другой вставали в полный рост, словно опираясь не о воду, а о невидимую нам твёрдую опору и несколько раз красиво и широко размахивали своими крыльями, словно делая разминку. А минут через пять, и опять по очереди, каждый из них начинал взлетать, долго-долго разгоняясь, громко хлопая крыльями и звонко шлёпая лапами по воде.

В мягких лучах утреннего солнца множество брызг от водной взлётной полосы и мелькающие белоснежные крылья создавали просто неописуемой красоты картину. С большим трудом после длинного разбега по воде лебедь взлетал, делал несколько кругов над нами, с шумом и фонтаном сверкающих на солнце брызг приводнялся. А однажды один из лебедей так долго взлетал, да ещё курсом ровно на меня, что я даже успел подумать, как бы столкновения не произошло, вес у лебедя приличный и, врезавшись, запросто вышибет меня из лодки. Но метров за десять он всё же оторвался от воды и тут же отвернул в сторону. До чего красивы и грациозны эти птицы. И в полёте очень похожи на самолёт Ил-76. Авиаконструкторы чётко скопировали пропорции и очертания тела лебедя для фюзеляжа самолёта.

Но как я не засматривался на лебедей, а очаровали меня, на первый взгляд совсем невзрачные птицы под названием лысухи. Тёмные, почти чёрные, дикие утки с белым пятном на лбу (отсюда и название), крупные и с очень противным криком, часто доносившемся из камышей. Да ещё они очень любопытные, то и дело норовившие подплывать к моим поплавкам. На мои шикания и взмахивания руками они внимания почти не обращали, но и у поплавков долго не задерживались.

Большую часть времени лысухи, а их ещё чёрными гагарами называют, проводили в дебрях тростника и на его окраине. Но иногда они поглощали моё внимание полностью. Сначала я, глядя на их шумное поведение, думал, что они дерутся. Но потом понял, что это настоящая любовь, это их брачные игры. Самец и самка вплавь с криком устремлялись навстречу друг к другу, и, сблизившись вплотную, раскрывали во всю ширину свои крылья, вытягивали вертикально шею и туловище и громко кричали. Казалось, что в следующее мгновение они вступят в драку, как петухи (очень похоже), но через три-четыре секунды они опускались в нормальное положение и, то расплывались в разные стороны, то продолжали двигаться вместе, уже без брачных эмоций. Окончательно сформировавшаяся пара ухаживает друг за другом, пощипывая перья.

Любопытны факты из жизни лысух – в поисках пищи могут нырять на глубину до полутора метров, преодолевать под водой расстояние до 30-40 метров. Осенью улетают на юг. Однажды в Крыму (наблюдение 1966 года) лысухи по климатическим условиям накопили столько жира, что не могли летать. Тем не менее к месту зимовки в Египет они добрались…вплавь преодолев Чёрное, Мраморное и Средиземное моря.

А ещё из-за забора одной из красивых дач на левом берегу Камёнки, каждое утро раздавались и вовсе крики каких-то экзотических птиц. Подумав, пришли к мнению, что очень похожи они на крик павлинов. А что, сейчас экзотика в моде.

Золотой линь

Четырежды за первые десять дней лета мы с удочками в руках с удовольствием отрыбачили на Камёнке. И заметили, что с каждым разом клёв карася ухудшался, а его размер уменьшался. В то же время всё лучше стала проявляла себя ещё более желанная для рыболова рыба – золотой линь. Сначала он попадался редко - по одному и не каждому из нас. А потом стал появляться в уловах у каждого из нас, и не по одному экземпляру. И опять отличился Станислав Тарасович, в один из дней в его улове оказалось сразу три крупных, под килограмм весом, линя. Какое же удовольствие потягаться с такой крупной и сильной рыбой. А ещё через несколько дней линь уже преобладал в улове Дмитрия (7 линей и 6 карасей), у меня же после той рыбалки было десяток среднего размера карасиков и два золотистых линька. Крупных линей не было ни у товарища, ни у меня, но размер всё равно хороший – от 300 до 400 граммов. Гастрономические качества линя превосходные – вкусное мясо, без костей, в отличие от карася, а главное – его чистить не надо.

Дали мы несколько дней Камёнке отдохнуть от нас, сделали перерыв, во время которого посетили Раскопельский залив в день открытия водно-моторного сезона. И скоро опять проведаем наши клёвые места на городской реке. И карася и линя в этом году там много. А вот будет ли они клевать – на этот вопрос ответ вскоре и узнаем. Говорят, что клёв в тростнике и камышах закончился, а двухкилограммовые лини теперь рвут рыбацкие снасти на открытой воде.