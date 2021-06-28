Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Президент РФ подписал закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия

Закон вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому возраст приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия для самообороны повышается с 18 лет до 21 года. Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии. Документ опубликовали в понедельник на официальном портале правовой информации.

Повышение возраста не коснётся лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В предыдущей редакции закона «Об оружии» ограничение возраста 21 год касалось только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Право приобрести охотничье оружие с 18 лет сохранится за представителями коренных малочисленных народов, профессиональными охотниками и работниками частных охранных организаций и других юридических лиц с особыми задачами.

Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Ранее в перечень таких оснований входила, например, непогашенная судимость за умышленное или за тяжкое и особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для пойманных за рулём в нетрезвом виде.

Лицензия не будет выдаваться также людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия либо совершённые с применением оружия, боеприпасов и так далее. Это коснётся и граждан, имеющих судимость за преступление террористической и экстремистской направленности. Лицензию не выдадут и осуждённым за умышленное преступление, совершённое с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

​Кроме того, продлевается действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие для лиц, привлечённых к административной ответственности за употребление наркотиков, до года с момента окончания срока наказания (ранее запрет снимался одновременно с завершением наказания). Такой же временный запрет вводится при правонарушениях, за которое полагается административный арест.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Будите ли вы смотреть "Прямую линию с Владимиром Путиным"?
Проголосовать >>>

28 июня 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: обязательная вакцинация

28 июня 2021

Великолукские активисты могут посетить Госдуму
28 июня 2021

Президент РФ подписал закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия
28 июня 2021

Восстановлено электроснабжение еще 484 населенных пунктов Псковской области
28 июня 2021

Свободная масса. Молодые псковичи готовы работать за 1000 рублей в день
28 июня 2021

Половина пользователей сайта ПАИ не одобряют ставки на спорт. Результаты опроса
28 июня 2021

Обязательную вакцинацию 60% сотрудников ввели в Псковской области
28 июня 2021

Соблюдение масочного режима проверили в автобусах Пскова

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...