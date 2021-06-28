Президент РФ подписал закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия

19:23, 28 июня 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому возраст приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия для самообороны повышается с 18 лет до 21 года. Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии. Документ опубликовали в понедельник на официальном портале правовой информации.

Повышение возраста не коснётся лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В предыдущей редакции закона «Об оружии» ограничение возраста 21 год касалось только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Право приобрести охотничье оружие с 18 лет сохранится за представителями коренных малочисленных народов, профессиональными охотниками и работниками частных охранных организаций и других юридических лиц с особыми задачами.

Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Ранее в перечень таких оснований входила, например, непогашенная судимость за умышленное или за тяжкое и особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для пойманных за рулём в нетрезвом виде.

Лицензия не будет выдаваться также людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия либо совершённые с применением оружия, боеприпасов и так далее. Это коснётся и граждан, имеющих судимость за преступление террористической и экстремистской направленности. Лицензию не выдадут и осуждённым за умышленное преступление, совершённое с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

​Кроме того, продлевается действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие для лиц, привлечённых к административной ответственности за употребление наркотиков, до года с момента окончания срока наказания (ранее запрет снимался одновременно с завершением наказания). Такой же временный запрет вводится при правонарушениях, за которое полагается административный арест.