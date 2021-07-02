Псковичам разрешили купаться на городском пляже

14:42, 01 июля 2021, ПАИ

По состоянию на 1 июля вода из реки Великой на городском пляже в Пскове по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиНа. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

По его словам, были проведены новые заборы воды, по результатам которых выявлено соответствие гигиеническим нормативам. «Как раз погода соответствует, можно купаться», - констатировал Александр Нестерук.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в Великой в Пскове купаться нельзя. По словам главного санитарного врача региона, изменения качества воды может быть связано с погодными условиями, а также стоками, попадающими в реку. «Может кто-то что-то на поля вывозил, и могло попасть в воду. А потом ситуация нормализовалась. Река достаточно длинная. Считается, на самоочищение нужно порядка 50 км. Все, что до острова, даже чуть выше, может повлиять на бактериологическое качество воды», - пояснил Александр Нестерук.