Где безопасно купаться в Порхове, рассказали в Роспотребнадзоре

15:01, 01 июля 2021, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области обновило информацию по качеству воды и почвы на пляжах региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, вода из реки Шелонь в районе Мельничной набережной в Порхове по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиНа. Выявлено превышение в 4,8 раза по показателю общие колиформные бактерии. При этом купание в Шелони в районе плотины Псковской ГРЭС, Старого городища, а также в реке Полони в деревне Скново и городе Дно безопасно. Информация о неудовлетворительных пробах воды с протоколами лабораторных испытаний направлена в администрацию городского поселения «Порхов».

Также проверялась вода из озера Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района. По физико-химическим, органолеплическим, паразитологическим показателям пробы соответствуют требованиям СанПиН, но не безопасны по микробиологическим. Информация о запрете купания в данном озере направлена в администрацию Куньинского района.

А в городе Великие Луки пробы почвы с прибрежной зоны по паразитологическим показателям (цисты лямблий, яйца гельминтов) соответствуют требованиям СанПиН, однако не безопасны по микробиологическим. Администрация города об этом проинформирована.

Вода из реки Великой в деревне Городище Островского района, в Острове и озере Смоленском в поселке Паплкино по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиНа

Напомним, на городском пляже Пскова теперь можно купаться — вода очистилась.