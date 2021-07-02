Где в Псковской области проверить клещей на инфекции

15:37, 01 июля 2021, ПАИ

Где в Псковской области проверить клещей на инфекции, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Пункты по приему и проведению исследований насекомых на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций работают в Пскове и Великих Луках

Исследования проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

- Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

- Псков, улица Гоголя, дом 17,2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

- Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9:00 до 12:00.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща на исследование может быть доставлен погибший, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, дом 23, телефон: 8-8112-56-55-63), в муниципалитетах — в поликлиниках по месту жительства.

Напомним, по состоянию на 29 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 1468 человек