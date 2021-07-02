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Общество

Определен лучший рисунок конкурса «Спасти планету можешь ты!» по версии регоператора

Региональный оператор по обращению с ТКО филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) совместно с эко-активистом и автором проекта «Экомышление» Сергеем Елизаровым выбрали лучший по версии регоператора рисунок в рамках конкурса «Спасти планету можешь ты!».

Сегодня директор Псковского филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв и заместитель директора компании Марина Мезенцева, совместно с сотрудниками регоператора, провели встречу с Сергеем Елизаровым. В ходе данной встречи присутствующие выбирали лучший рисунок, который, по имеющейся договоренности, будет размещен на спецтехнике для вывоза вторсырья.

Несмотря на юный возраст, участниками конкурса была очень ярко отражена проблема экологии, отсутствия культуры сортировки мусора, а также возможных последствий бездействия с данным процессом. Причем оценивалось не только качество рисунка, но и его слоганы, которые отражают текущую действительность: «У нас нет запасной планеты!» и «У мусора тоже есть своё место!».

3 июля, в международный день отказа от пластика, организаторы объявят имена победителей конкурса и наградят их ценными призами. Выставка конкурсных работ будет проходить в пятницу, 2 июля, начиная с 18 часов в Финском парке Пскова, около Гельдтовой бани, рядом с прокатом велосипедов.

Отметим, региональный оператор по обращению с ТКО филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) уже долгое время является партнером многих экологических мероприятий среди подрастающего поколения, прививая значимость и необходимость борьбы за чистый город и чистое будущее.

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