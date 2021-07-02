Пётр Мамонов госпитализирован с коронавирусом
Поэта, основателя группы «Звуки Му», актера Петра Мамонова госпитализировали в больницу с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, он находится в реанимации медучреждения в Коммунарке
Супруга и менеджер актера Ольга Мамонова отметила, что врачи оценивают его состояние как тяжелое. «Его забрали пять дней назад, он в Коммунарке, в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Коронавирус», - уточнила она.
Петру Мамонову 70 лет. В 2019 году у него был инфаркт, после чего потребовалась операция на сердце.
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