Псковичка взяла золото и серебро в первенстве России по легкой атлетике в Уфе

17:47, 01 июля 2021, ПАИ

Спортсменка Центра спортивной подготовки Наталья Спиридонова взяла серебро и золото на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, которое прошло в Уфе.

Наталья успешно выступила в двух дисциплинах: «прыжок в высоту» и «прыжок в длину». В частности, в дисциплине «прыжок в высоту» с результатом 185 см спортсменка заняла 2 место, а в дисциплине «прыжок в длину» с результатом 6:30 Наталья стала победительницей первенства России среди юниорок до 20 лет.