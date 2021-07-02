Псковичка взяла золото и серебро в первенстве России по легкой атлетике в Уфе
Спортсменка Центра спортивной подготовки Наталья Спиридонова взяла серебро и золото на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, которое прошло в Уфе.
Наталья успешно выступила в двух дисциплинах: «прыжок в высоту» и «прыжок в длину». В частности, в дисциплине «прыжок в высоту» с результатом 185 см спортсменка заняла 2 место, а в дисциплине «прыжок в длину» с результатом 6:30 Наталья стала победительницей первенства России среди юниорок до 20 лет.
Часто ли задерживаетесь на работе?
О книгах в библиотеках, сексе в древности и колпачках автомобилей — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
В администрации Бежаницкого района поздравили с юбилеем заслуженного учителя РСФСР Татьяну Иваненко
Подростки из Гдова побывали в профильной смене реабилитационной программы «Поверь в себя»
В Гдовском районе завершились выпускные испытания для школьников. Школы подвели итоги