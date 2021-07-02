Отставка замглавы администрации Пскова Александра Коновалова вошла в топ событий за июнь
Псковское агентство информации при помощи экспертов традиционно составило рейтинг политических и общественно значимых событий за июнь 2021 года. По итогам месяца девятое место в топе заняла отставка заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, набрав 5,4 балла по оценкам экспертов.
Напомним, что в составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.
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Отставка замглавы администрации Пскова Александра Коновалова вошла в топ событий за июнь