Стихийные бедствия. Главные события месяца глазами экспертов. Июнь 2021 года

12:42, 02 июля 2021, ПАИ

Июнь стал месяцем усиленной борьбы со стихиями природы. Тут вам и третья волна коронавируса, которая может подмять под себя все с трудом отвоеванное у пандемии коронавируса. Тут и более привычная непогода в виде ливней и гроз, обрушившихся на Псковскую область. Ко всему этому можно смело добавить начало торнадо политического — предвыборная кампания набирает обороты и силу.

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5 МЕСТО. Региональные власти заявили о разработке системы скидок для вакцинированных от ковида

С необходимостью ускорения кампании по вакцинации от коронавируса власти начали задумываться над тем, каким образом мотивировать людей сделать прививку.

Очевидно, что помимо системы ограничений, включая новые запреты, необходимы и пряники.

В богатых Москве и Московской области «на кон» поставили новые автомобили и квартиру-трешку. В Псковской области поручение разработать систему скидок и поощрений для вакцинирующихся было дано губернатором Михаилом Ведерниковым не так давно. Конкретные бонусы пока не озвучивались, но вряд ли наш регион может позволить себе розыгрыш авто и квартир. Скорее всего, «пряниками» станет возможность попадания на массовые публичные мероприятия. Наши эксперты скептично настроены к тому, что появится некая система скидок в магазинах: сети на это не пойдут, во-первых, а во-вторых, по доброй русской традиции любые скидки у нас будут компенсированы ростом цен.

Предполагаем, что для подавляющего большинства наших сознательных земляков, кто идет на вакцинацию, вопрос о скидках и бонусах не будет играть какое бы то ни было решающее значение.

4 МЕСТО. Ведущие партии определились с кандидатами в депутаты Госдумы по Псковскому одномандатному округу

«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР уже провели свои предвыборные съезды, делегаты проголосовали за списки в Госдуму.

Неожиданностей по кандидатам в депутаты российского парламента, которые уже очень скоро вступят в предвыборную борьбу, пока нет. Александр Козловский от «Единой России», Олег Брячак от «Справедливой России», Дмитрий Михайлов от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР. Со своими кандидатами уже определились и несколько других партий, но ярких имен среди них нет.

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В любом случае можно быть уверенными, что и на выборах в Госдуму, и в Псковское областное Собрание будет широкое партийное представительство: «длина» избирательного бюллетеня в нашей области, похоже, будет не менее семи-восьми партий-участниц, а, скорее всего, и больше: съезды провели еще не все партии. В конце концов, чем больше сторон участвуют в выборах, тем выше легитимность кампании.

Да, будут участвовать явные лидеры, тяжеловесы, будут и свои аутсайдеры. Расклад сил в стартующей предвыборной кампании ясен уже сейчас. А значит, с высокой степенью вероятности можно быть уверенными, что среди участников, которым победа будет только сниться, будут те, кто всю кампанию будет работать, пытаясь делегитимизировать выборы. Пальцем тыкать не будем, но опыт предыдущих выборов вряд ли у кого оставит сомнения, о каких псковских политиках и партобъединениях мы ведем речь.

3 МЕСТО. Вопрос из Пскова о «чистой воде» прозвучал на прямой линии Путина

Псковская область на прямую линию попала с «рабочим» вопросом многих регионов: о чистой воде. Ролик, наглядно демонстрирующий жесткость горячей воды, поставляемой в новостройки Пскова, на линию отправил один из активных руководителей городских управляек Андрей Тарасов.

Региональные власти решением застарелой проблемы водоочистки и подготовки «чистой» воды озаботились задолго до прямой линии. Что, собственно, отметил и сам Андрей Тарасов, упомянув в позитивном ключе губернатора Михаила Ведерникова.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, этим усилиям команды Ведерникова фактически придал больший вес, связав решение вопроса с помощью профильного вице-премьера Марата Хуснуллина.

Так что, оценивая вопрос-ответ с точки зрения зарабатывания политических баллов, псковский губернатор тут их заработал, получив поддержку президента в непростом для Пскова вопросе.

Михаил Ведерников по итогам прямой линии дал подробный комментарий, отметив, что «наиболее оптимальным решением станет строительство станции смягчения воды и второй очереди подземного водозабора, которые изначально и были запланированы».

«С министром строительства Иреком Файзуллиным мы уже прорабатываем реализацию этих проектов. В том числе с возможностью привлечения инфраструктурных кредитов, которые были анонсированы президентом во время послания Федеральному Собранию. Хорошо, что этот вопрос прозвучал на прямой линии. С правительством мы соответствующий диалог уже ведем. С учетом поручения президента надеюсь на более быстрое принятие решения», - заявил он.

Председатель областного Собрания Александр Котов, подводя в медиацентре ПАИ итоги прямой линии с президентом, напомнил, что депутаты «на парламентском часе тщательно в этом вопросе разбирались и пришли к выводу, что иного способа решить проблему, кроме как построить станцию очистки, нет».

«Чем дольше проблема не будет решаться, тем больше потребуется средств на ее решение», - справедливо отметил парламентарий.

Федеральный проект есть, рабочие контакты с Минстроем отлажены, механизмы привлечения средств в целом понятны, Путин услышал. Так что теперь ждем и проверяем воду из-под крана.

2 МЕСТО. Жара, ураган и грозы на юге области

Жители южных районов Псковской области снова почувствовали себя как Элли из «Волшебника Изумрудного города»: на прошлой неделе их дома чуть не уносил ветер, а ливни и молнии лишь добавили штрихов к впечатлению всеобщего природного апокалипсиса.

Порванные провода, поваленные деревья, тысячи людей, оставшиеся без электричества, — все это мы проходили зимой.

Региональные власти и энергетики сработали как часы: исправление бед, которые натворила стихия, проходило сложно, но уже почти рутинно.

Но самый яркий пример - это, конечно, Великие Луки, где устранять последствия грозы вышли горожане: от депутата Госдумы до простых жителей. Вот что значит - «всем миром».

Тем не менее стихия в очередной раз показала, насколько важно продолжать модернизацию энергетического хозяйства Псковской области — иначе авралов не избежать.

1 МЕСТО. Введение обязательной вакцинации в Псковской области для отдельных категорий граждан

Никто не любит слово «обязательно». А когда речь заходит лично о тебе - тем более. Любая обязаловка воспринимается как наступление на личные свободы. Однако тут стоить напомнить крылатое выражение: личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Оно в полной мере применимо к тому, что происходит сейчас в России в целом и в Псковской области в частности с пандемией, с кампанией по вакцинации.

Ситуация оборачивается таким образом, что мы входим в третью и, похоже, самую опасную волну коронавируса. Мутировавший вирус стал более заразен, научился на первых порах маскироваться под простуду, стал менее разборчив в возрасте. Зараженных стало в разы больше, среди них все больше молодых и даже детей. Эволюция подобных заболеваний такова, что без коллективного иммунитета вирус будет становиться только страшнее. Наглядный пример - Индия, в которой и появился самый опасный на сегодняшний день вариант коронавируса «Дельта плюс».

Обязательная вакцинация — это тот вынужденный кнут. Он позволяет не нарушать личную свободу, право на здоровье людей, которые окружают тех, кто по роду своей профессиональной деятельности находится в постоянном контакте с окружающими.

Можно как угодно относиться к необходимости вакцинации, но то, что на данный момент это единственно возможный способ остановить пандемию - неоспоримый факт.

Именно поэтому федеральный закон об иммунизации позволяет регионам по предписанию Роспотребнадзора делать обязательной вакцинацию для определенных категорий работающих.

Россия не изобретала тут паровоз, такая практика существует в огромном количестве государств. И Псковская область прибегла к такой возможности не первой из регионов.

Вакцинация - лекарство от смерти экономики. Подавляющее большинство работодателей это хорошо понимает. Очаг коронавируса на предприятии, в коллективе - гарантированный способ того, что работа будет остановлена со всеми вытекающими последствиями.

Можно и дальше играть в убежденных антиваксеров, но времени на эти игры все меньше. В конечном итоге коронавирус может прийти за каждым из нас. И тогда дело вряд ли уже ограничится легким насморком и недомоганием: можно просто попасть в реанимационный ад и оттуда уже не выйти никогда. Это не пугалка. Это реальность.

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