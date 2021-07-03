В Порховском районе вакцинировано менее 20% взрослого населения

19:06, 02 июля 2021, ПАИ

У заведующей поликлиническим отделением Порховской межрайонной больницы Ларисы Сергеевой корреспонденты газеты «Порховский вестник» узнали, как проходит прививочная кампания от COVID-19 в районе.

«Во второй половине сентября 2021 года ожидается взрывная волна заболеваемости. До этого времени необходимо создать фундамент для формирования коллективного иммунитета. Если этого не случится – последствия предсказать трудно», – объяснила Лариса Александровна. Жители Порховского района пока прививаются не очень активно, сейчас вакцинировано менее 20 % взрослого населения. Областной план вакцинации выполнен на 22,5 %. По данным на 27 июня, всего получили первый компонент вакцины 2315 человек, полностью провакцинированы 1805 человек.

В районе есть в наличии три вакцины. Первой инъекцией вакцины «ЭпиВакКорона» привито 95 жителей района, вакциной «КовиВак», которая поступила в Порхов последней, сделали первую инъекцию 23 человека, остальные прививались «ГамКовидВаком», которую знают как «Спутник V».

Противопоказаниями являются беременность, лактация у женщин, возраст до 18 лет и периоды обострения хронических заболеваний. Людям с хроническими заболеваниями прививаться показано по рекомендации врача.

«Чтобы к осени прийти к формированию коллективного иммунитета, в день нам нужно прививать около 80 человек, сейчас это 30-40 желающих, – пояснила Лариса Александровна. – Мы стараемся создать все условия для этого: можно привиться в поликлинике ежедневно, по пятницам в первой половине дня – в передвижном ФАПе на площади, по субботам с 9:00 до 12:00 для этих целей работают терапевт и прививочная медсестра. Организуются выезды для вакцинирования на рабочих местах в организации. Уже подали заявки на вакцинацию администрация района, райпо, инспекция налоговой службы, КУ «Порховское лесничество». К началу учебного года, скорее всего, будут привиты сотрудники учреждений образования и культуры. Привившимся после вакцинации работодатель даёт два выходных. Единственное требование к руководителям – указать точное количество вакцинирующихся. Это связано со свойствами вакцины при хранении. По графику проходит вакцинация в населённых пунктах сельской местности».

Ситуация в стране разворачивается таким образом, что скоро ни в общественный транспорт, ни в кафе, ни на концерт не пройдёшь без одного из трёх документов – справки на антитела (которая действует около месяца), справки с отрицательным результатом ПЦР-теста (не более трёх дней) или документа о вакцинации. Такие же правила уже начинают вводить при приёме на работу и в конкретных сферах деятельности. Постоянно бегать да за деньги сдавать тесты не будешь. Вакцинация – это надёжный способ защитить себя, близких, коллег по работе, детей и не потерять ритм активной жизни, обрести возможность проводить мероприятия и участвовать в них, путешествовать, заниматься спортом. Если каждый обезопасит себя, то это даст возможность организовывать долгожданные массовые мероприятия типа Дня города, вернёт нашим детям эффектные выпускные вечера, яркий Новый год.

Глава Порховского района Юрий Семёнов твёрдо уверен в том, что вакцинироваться нужно обязательно. «Необходимо привиться каждому порховичу, чтобы уберечь своё здоровье и здоровье своих близких от этой коварной болезни. Вирус мутирует, и если раньше тяжело болели люди старшего возраста, то на сегодняшний момент с осложнениями в больницу поступают молодые люди в возрасте от 19 до 36 лет. Начался дачный период. В Псковскую область едут отдыхающие из Москвы и Санкт-Петербурга, наш район не исключение. Это несёт дополнительную опасность. Поэтому я ещё раз повторю, прививаться необходимо. Конечно, прививка не панацея, но если вы привились и всё-таки заболели, болезнь пройдёт легко и без страшных осложнений. В декабре прошлого года я болел, но прививаться буду, как только закончится полугодовой период после болезни. Не хочу, чтобы вирус помешал мне жить и работать», – пояснил свою позицию Юрий Валентинович.