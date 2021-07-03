Псковичи сегодня утром не могли попасть на сайт «Госуслуги»

00:01, 03 июля 2021, ПАИ

Сегодня утром псковичи не смогли зайти на сайт «Госуслуги», об этом пишет «Комсомольская правда в Пскове».

Общее время ожидания входа на государственном портале сначала было пять минут, а потом увеличилось до получаса. Минцифры объяснило недоступность сайта техническими работами по введению новых сервисов. Но «Комсомолка» выдвинула свою версию: «Увеличение числа обращений на портал вызвано введением новых выплат родителям-одиночкам и беременным, а также началом единовременных выплат родителям детей-школьников. Помимо этого, спрос на «Госуслуги» может быть увеличен из-за роста желающих привиться от COVD-19», – пишет онлайн-издание.