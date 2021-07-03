Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий стратегию национальной безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В новом указе перечислены основные стратегические приоритеты России, среди них – сбережение народа России, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также экологическая безопасность и рациональное природопользование.
Предыдущий указ стратегии национальной безопасности был принят в 2015 году и теряет свою силу.
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