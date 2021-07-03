Более 556 тысяч льготных ипотечных кредитов выдали в России

15:36, 03 июля 2021, ПАИ

В России выдали более 556 тысяч льготных ипотечных кредитов под 6,5 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По его словам, программа льготной ипотеки под 6,5 %, оператором которой выступает «ДОМ.РФ», стала одной из самых эффективных антикризисных мер.

«Без ипотеки отрасль лишилась бы необходимого финансирования. Это привело бы к остановке строек, безработице в отрасли и сокращению поступлений в бюджет регионов. Увеличились бы и риски незавершённого строительства для дольщиков. Всего кредиты под 6,5 % на общую сумму 1,7379 трлн рублей получили 556 200 семей. Я думаю, что и новая программа под 7 %, которая заработала по всей стране со 2 июля, тоже будет востребована среди граждан», – сказал Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки должна была завершиться 1 июля этого года, но президент страны Владимир Путин в начале июня в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что её необходимо продлить на год – до 1 июля 2022 года – с повышением ставки до 7 % и установлением предельной суммы кредита для всех регионов в 3 млн рублей.