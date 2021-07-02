Названы кандидаты ЛДПР на выборах в Псковское областное Собрание

17:31, 03 июля 2021, ПАИ

Кандидатов ЛДПР на выборах в Псковское областное Собрание определили на 61-й внеочередной партийной конференции Псковского регионального отделения ЛДПР, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

Председатель конференции, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков познакомил собравшихся с повесткой дня конференции. Всего в неё было включено 16 вопросов, в их числе – об участии Псковского регионального отделения в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, в выборах глав Куньинского и Новосокольнического районов, в дополнительных выборах Собрания депутатов сельского поселения Торошинская волость и так далее.

Как и озвучивалось ранее, в общеобластную часть списка кандидатов вошли бессменный лидер партии Владимир Жириновский, а также псковичи Антон Минаков и Сергей Литвиненко. Кроме того, делегаты конференции проголосовали за кандидатов от ЛДПР по территориальным группам и одномандатным округам.

В заключение конференции Антон Минаков поблагодарил всех присутствующих за оказанное ему доверие и предложил партийцам приложить максимальные усилия в оставшееся до выборов время. К его пожеланиям присоединился также депутат Псковского областного Собрания Сергей Литвиненко, призвавший сделать всё, чтобы Псковская область стала комфортной для проживания.