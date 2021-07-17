Рекордное количество псковичей привились от коронавируса 15 июля
Рекордное количество псковичей привились от коронавируса 15 июля. Как сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый компонент вакцины получили 2 178 человек, второй - 1 465.
В общей сложности первым компонентом привились 109 992 псковича, обоими - 71 088.
Израсходовано 96,8% от поступившей вакцины.
Михаил Ведерников пообещал, что проблема сбоя поставок вакцины решится в ближайшее время. «Необходимые меры уже приняты», - подчеркнул он.
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