+32 градуса ожидается сегодня в Пскове
16 июля в Псковской области ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер северных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура днем +28...+33, ночью +13...+18 градусов.
В Пскове кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура днем +30...+32 градуса. В Великих Луках днем кратковременные дожди. Температура +31...+33 градуса.
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