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Европа – самая многоликая и неоднозначная цивилизация: Алексей Громыко на площадке «Летнего университета» в ПсковГУ

В рамках программы «Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия России и приграничных стран» проекта «Летний университет» занятие со студентами-историками из Белоруссии провёл доктор политических наук, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Алексей Громыко рассказал студентам, что такое европеистика, какими исследованиями занимается Институт Европы РАН и как развивалась Европа на разных этапах истории. Он отметил, что Европа – один из многоликих и неоднозначных регионов нашей планеты с точки зрения цивилизационной и модели социально-экономического и политического развития.

«Европа – самая многоликая, «рыхлая» и неоднозначная цивилизация. Мне кажется, что из всей тематики, которой занимается Институт Европы РАН, на первом месте стоит Евросоюз, – отметил спикер. – Как визави России и Белоруссии, как крупнейший рынок на планете, как организация, которая одновременно и находится в перманентном кризисе, и постоянно по тем или иным позициям выходит вперёд, Европейский союз представляет интерес для историков».

4 июля в Пскове состоялось открытие первого масштабного образовательного проекта Союзного государства «Летний университет», участниками которого стали 12 университетов из семи федеральных округов РФ от Калининграда до Дальнего Востока. Порядка 700 студентов из Белоруссии проходят обучение по 19 дополнительным образовательным программам. Проект реализуется по инициативе Минобрнауки РФ. Координатором проекта выступает Псковский государственный университет.

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