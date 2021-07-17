Церемония закрытия «Летнего университета» началась в Пскове

17:06, 17 июля 2021, ПАИ

Сегодня, 17 июля, в Пскове на территории городского пляжа началась церемония закрытия проекта «Летний университет», реализуемого Минобрнауки РФ в 12 вузах страны, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Церемония закрытия состоит из официальной части, авиашоу, спортивной части – массового заплыва на SUP-бордах по реке Великой.

Напомним, что в рамках программы ПсковГУ студенты под руководством преподавателей и ведущих практиков Псковской области изучали медиареальность как феномен современной культуры. Днём они слушали лекции и участвовали в обучающей программе, а вечером для них был организован досуг. Участники проекта катались на теплоходе по реке Великой, ездили с экскурсиями по Пскову и Пушкинским Горам, занимались плаванием, танцами, волейболом и другими видами спорта, побывали на мастер-классах псковских мастеров по каллиграфии, живописи и керамике.