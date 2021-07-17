Фотофакт: Вертолёты с флагами России и Белоруссии пролетели на закрытии «Летнего университета» в Пскове
Радиоуправляемые вертолёты с флагами России и Белоруссии пролетели на закрытии «Летнего университета» в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Напомним, сегодня, 17 июля, в Пскове на территории городского пляжа началась церемония закрытия проекта «Летний университет», реализуемого Минобрнауки РФ в 12 вузах страны. Студенты под руководством преподавателей и ведущих практиков Псковской области изучали медиареальность как феномен современной культуры.
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Фотофакт: Вертолёты с флагами России и Белоруссии пролетели на закрытии «Летнего университета» в Пскове
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