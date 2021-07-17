Фотофакт: Вертолёты с флагами России и Белоруссии пролетели на закрытии «Летнего университета» в Пскове

Положительно. Больше сил, больше времени на себя и семью.

Было бы хорошо, но только на летнее время.

Не знаю. Для сотрудников удобно, а для работодателя не очень.

Отрицательно отношусь. Рабочее время сократится, а нагрузка вырастет.