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Страна и мир

Число жертв затопления в Германии продолжает расти

Число жертв паводков на западе Германии достигло, по крайней мере, 141 человека. Такие данные привели в полиции Кобленца (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на зарубежные источники.

В общей сложности 670 человек пострадали только в одном районе Арвайлер. Многие дома разрушены, власти опасаются многочисленных жертв. Ранее сообщалось, что около 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Более 850 военных участвуют в борьбе с последствиями стихии.

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