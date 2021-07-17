Число жертв затопления в Германии продолжает расти
Число жертв паводков на западе Германии достигло, по крайней мере, 141 человека. Такие данные привели в полиции Кобленца (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на зарубежные источники.
В общей сложности 670 человек пострадали только в одном районе Арвайлер. Многие дома разрушены, власти опасаются многочисленных жертв. Ранее сообщалось, что около 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Более 850 военных участвуют в борьбе с последствиями стихии.
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