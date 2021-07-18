Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подача воды в дома псковичей ожидается в течение часа

Подача воды в дома жителей Пскова ожидается в течение часа, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Отмечается, что муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» ликвидировало основные аварии и возобновило наполнение системы сегодня в 7:40.

«Подача воды ожидается в течение часа. Давление будет восстанавливаться постепенно. Уже принято решение, что тем, кто платит за воду по нормативу, будет проведён перерасчёт», – говорится в сообщении.

Напомним, что водоснабжение в Пскове планировалось полностью остановить в 00:00 17 июля сроком на сутки из-за необходимости проведения аварийных работ. Однако из-за старости и износа сетей водоснабжение не восстановили в обозначенное время.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к идее сделать четырехдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 июля 2021

Служебную проверку по факту задержки подачи воды проведут в Пскове
18 июля 2021

Подача воды в дома псковичей ожидается в течение часа
18 июля 2021

Диетолог рассказала, что нельзя есть на завтрак в жару
17 июля 2021

В Палкинском районе из-за дождей опять пропало электричество
17 июля 2021

Госархив Псковской области опубликовал документ об уничтожении жителей Невельского района в годы оккупации
17 июля 2021

Видео: Церемония закрытия «Летнего университета»
17 июля 2021

К работам на улице Леона Поземского и в парке Строителей есть претензии
17 июля 2021

Сегодня похоронили Петра Мамонова

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...