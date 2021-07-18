Подача воды в дома псковичей ожидается в течение часа

10:21, 18 июля 2021, ПАИ

Подача воды в дома жителей Пскова ожидается в течение часа, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Отмечается, что муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» ликвидировало основные аварии и возобновило наполнение системы сегодня в 7:40.

«Подача воды ожидается в течение часа. Давление будет восстанавливаться постепенно. Уже принято решение, что тем, кто платит за воду по нормативу, будет проведён перерасчёт», – говорится в сообщении.

Напомним, что водоснабжение в Пскове планировалось полностью остановить в 00:00 17 июля сроком на сутки из-за необходимости проведения аварийных работ. Однако из-за старости и износа сетей водоснабжение не восстановили в обозначенное время.