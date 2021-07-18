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Горячая вода в Пскове появится не раньше 17:00

Горячая вода в домах Пскова появится не раньше 17:00 18 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МП Пскова «Псковские тепловые сети».

«На текущий момент ситуация стабилизировалась и сети наполняются водой. Давление находится в необходимых границах, и мы можем приступать к своей работе, но есть и ряд трудностей. В настоящее время растоплены уже три котельные – первомайская, народная, районная, но самые большие испытания нас ждут с запуском СВПУ, её мы сможем растопить в последнюю очередь, для неё давления ещё недостаточно», – отметили в пресс-службе.

По их словам, после растопки котельных предприятию потребуется ещё несколько часов для того, чтобы теплоноситель был пригоден для подачи населению (нужна температура не ниже 60 градусов). «После этого наши коллеги начнут открывать все центральные тепловые подстанции, это тоже займёт определённое время. По самым смелым подсчётам, горячая вода появится у вас не раньше 17:00, но здесь мы не сможем ничего поделать, ведь таковы особенности технологического процесса», – подчеркнули в Псковских тепловых сетях.

Напомним, что водоснабжение в Пскове планировалось полностью остановить в 00:00 17 июля сроком на сутки из-за необходимости проведения аварийных работ. Однако из-за старости и износа сетей водоснабжение не восстановили в обозначенное время.

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