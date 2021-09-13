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Общество

Студентам творческих профессий хотят дать отсрочку от армии

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих профессий при поступлении в вуз после колледжа.

Получив среднее профессиональное образование в области культуры и искусства, студенты не могут претендовать на отсрочку от армии при продолжении обучения по программам высшего образования. За год службы в армии молодой человек может растерять свои навыки и таланты.

«Такое предложение в народную программу поступило от ряда творческих университетов и оркестров. Очевидно, что год без интенсивных музыкальных занятий может губительно сказаться на навыках молодого человека. Мы будем включать в комплексную программу по развитию и сопровождению тех, кто показывает выдающиеся результаты в сфере искусства», - поделилась Елена Шмелёва.

Руководитель «Сириуса» уверена, что отсрочка позволит увеличить число молодых специалистов творческих профессий, что будет способствовать сохранению и популяризации культурных ценностей в России.

Первый заместитель директора по учебно-методической работе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зоя Королёва считает, что отсрочка от армии студентам творческих профессий просто необходима.

«Для студентов творческих профессий очень важно не прерывать учебный процесс и постоянно тренироваться. Даже при перерыве всего на один месяц теряются навыки, полученные знания и умения. В результате некоторое время потом уходит на восстановление. В нашем колледже были случаи, когда выпускников забирали в армию. При этом за год службы, даже в военном оркестре, у музыкантов терялись навыки, знания по другим предметам, и вся подготовка в колледже сводилась на нет - молодые люди уже не могли поступить в вуз. Поэтому отсрочка от армии просто необходима», - подчеркнула Зоя Королёва.

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