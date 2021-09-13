19 школьных классов в Пскове закрыты на карантин из-за коронавируса

15:41, 13 сентября 2021, ПАИ

В Пскове на карантин из-за коронавируса закрыли 19 школьных классов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Школьные классы обычно переводят на дистанционку из-за того, что у одного из учеников выявляют коронавирус, дети в этом классе относятся к контактным и продолжают обучение в дистанционном формате», - отметила Кузыченко.

Из-за карантина по ОРВИ в настоящее время закрыт один класс в одной школе.

«Шесть групп в детских садах были переведены на изоляцию из-за коронавируса, - отметила собеседник агентства. - Из-за ОРВИ в дошкольных учреждениях карантина нет».