Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

19 школьных классов в Пскове закрыты на карантин из-за коронавируса

В Пскове на карантин из-за коронавируса закрыли 19 школьных классов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Школьные классы обычно переводят на дистанционку из-за того, что у одного из учеников выявляют коронавирус, дети в этом классе относятся к контактным и продолжают обучение в дистанционном формате», - отметила Кузыченко.

Из-за карантина по ОРВИ в настоящее время закрыт один класс в одной школе.

«Шесть групп в детских садах были переведены на изоляцию из-за коронавируса, - отметила собеседник агентства. - Из-за ОРВИ в дошкольных учреждениях карантина нет».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

13 сентября 2021

В России появился сервис для поиска пропавших домашних животных
13 сентября 2021

Ещё один инфицированный объект АЧС выявлен в Псковском районе
13 сентября 2021

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области
13 сентября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как уберечь детей от педофилов?
13 сентября 2021

Возобновляется движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж
13 сентября 2021

Просторные многокомнатные квартиры предлагают псковичам в ЖК «Балтийская жемчужина»
13 сентября 2021

Более 100 детей и подростков заболели коронавирусом в Псковской области за неделю
13 сентября 2021

На Ледовом тает лёд: закончил работу Молодёжный лагерь «Самолва»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...