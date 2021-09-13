664 человека состоят на диспансерном учете по лимфоме в Псковской области

17:37, 13 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области на диспансерном учете по лимфоме состоят 664 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Сообщается, что среди них мужчин – 39,4%, женщин – 60,6%, лиц старше трудоспособного возраста – 46,5%. С момента установления диагноза начиная с пяти и более лет 450 человек, или 67,8%, находятся под диспансерным наблюдением.

Кроме того, в комитете рассказали, что в 2021 году впервые выявлено 49 человек с лимфомой: I-II стадия – 21 человек, или 42,9%; III стадия – 11 человек, или 22,5%; IV стадия – 7 человек, или 14,3%. Ежегодно с лимфомой выявляется около 80 новых пациентов в регионе.