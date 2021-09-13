Публикуем видео с места смертельного ДТП в Великих Луках

22:12, 13 сентября 2021, ПАИ

Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, в результате которого погиб мужчина и пострадал двухлетний ребёнок.

По предварительной информации ГИБДД, пешеход в состоянии алкогольного опьянения сидел на бордюре, после чего пополз через дорогу. Как сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости», в это время со стороны города ехал «Фольксваген» под управлением 27-летнего молодого человека. Когда водитель увидел ползущего по проезжей части мужчину, начал тормозить, но не смог избежать столкновения с пешеходом. Кроме того, он столкнулся с «Тойотой», которая двигалась во встречном направлении. За рулём была 33-летняя женщина, также в машине ехал пассажир – ребёнок в возрасте около двух лет.

Предварительно, у обоих водителей сломаны ноги, диагноз ребёнка устанавливается. Жизням пострадавших ничего не угрожает. На месте работают следственная группа и сотрудники ГИБДД.