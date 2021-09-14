Следователи проводят проверку по факту смертельного ДТП в Великих Луках

10:14, 14 сентября 2021, ПАИ

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло 14 сентября около кладбища Божно в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 34-летнего пешехода, который, по словам очевидцев, переползал дорогу вне пешеходного перехода. После этого водитель иномарки совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 33-летней женщины. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Обоих водителей госпитализировали, у женщины подтвердился перелом ноги.

На данный момент для водителя «Фольксвагена» назначено химико-токсикологическое исследование. Видео с места происшествия смотрите здесь>>>.