Псковский губернатор поддержал фестиваль «Ars in turri»

15:18, 14 сентября 2021, ПАИ

Псковский губернатор Михаил Ведерников поддержал фестиваль «Ars in turri». Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

«Мы губернатору рассказали об этом проекте, он его поддержал, - отметила Елизавета Барышникова. - Этот проект уникальный, важный, он с большим будущим».

По словам спикера, в следующем сезоне проект будет расширяться. «Это огромное событие, новый фестиваль камерной музыки, фестиваль искусств, который может расширяться, могут добавляться новые локации, форматы и программа».

В завершение Елизавета Барышникова подчеркнула, что фестиваль Ars in turri – это историческое событие и концерты «Ночь в башне» положили начало чему-то важному.

11 сентября Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Культурная суббота». В рамках этой акции в Пскове, в частности, состоялись гала-концерт Имперского Русского Балета Гедиминаса Таранды, который прошел в рамках музыкального проекта «Славься, Русь», и концерт камерной музыки проекта «Ночь в башне». Фоторепортаж с концерта можно посмотреть здесь.