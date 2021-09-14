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Происшествия

Нетрезвый водитель учинил массовое ДТП в Псковском районе

Нетрезвый водитель BMW 14 сентября  учинил массовое ДТП в Псковском районе. Столкнулись пять транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла на 280-м километре трассы Р-23.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с впередиидущим автомобилем Lada Priora. После чего произошло столкновение автомобилей Audi, фуры с прицепом Schmitz и автомобиля Lada Kalina.

  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фотографии с места происшествия
    Фото: ПАИ

В результате столкновения BMW вылетела в кювет через встречную полосу. Lada Priora съехала на обочину автодороги. Водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы и ДПС.

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