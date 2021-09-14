Нетрезвый водитель учинил массовое ДТП в Псковском районе

15:22, 14 сентября 2021, ПАИ

Нетрезвый водитель BMW 14 сентября учинил массовое ДТП в Псковском районе. Столкнулись пять транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла на 280-м километре трассы Р-23.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с впередиидущим автомобилем Lada Priora. После чего произошло столкновение автомобилей Audi, фуры с прицепом Schmitz и автомобиля Lada Kalina.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























В результате столкновения BMW вылетела в кювет через встречную полосу. Lada Priora съехала на обочину автодороги. Водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы и ДПС.