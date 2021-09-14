Публикуем видео с места массового ДТП в Псковском районе
Пять автомобилей столкнулись на 280-м километре трассы Р-23 в Псковском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с впередиидущим автомобилем Lada Priora. После чего произошло столкновение автомобилей Audi, фуры с прицепом Schmitz и автомобиля Lada Kalina.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
14 сентября 2021
Мошенники начали подменять номера телефонов россиян