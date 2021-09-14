Филармония стала брендом Псковской области

16:32, 14 сентября 2021, ПАИ

Филармония стала брендом Псковской области. Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

«После концерта «Ночь в башне» я услышал, что Псковская филармония – это филармония высокого вкуса, это бренд, который мы создали, и над которым мы трудимся, - отметил Хондзинский. – Когда ты видишь, как слушатели, зрители встречают твой проект – это очень приятно. В каждый проект вложена часть себя».

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова отметила, что «после каждого фестиваля или концерта получаешь большое удовольствие. После каждого проекта ты по своему счастлив».