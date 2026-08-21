Популярная группа выступит на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

11:12, 21 августа 2026, ПАИ

Выставка «Россия начинается здесь» будет открыта в Финском парке Пскова с 24 по 30 августа. Каждый муниципалитет Псковской области представит свои главные достижения, историю и культуру, чтобы показать, чем он живёт и гордится. Также на мероприятии можно будет посетить молодёжную площадку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального министерства молодёжной политики.

Основным молодёжным днём на выставке станет 24 августа. В 20:00 на главной сцене выступят приглашённые артисты Nansi & Sidorov.

«Не пропустите – это будет громко, ярко и по-настоящему молодёжно», – рассказали организаторы. Они также добавили, что скоро опубликуют полную программу мероприятий.

Отметим, что Nansi & Sidorov – это российский музыкальный дуэт, творческий и семейный союз Анастасии Белявской (Nansi) и Олега Сидорова (Sidorov). Артисты исполняют песни в стиле поп-рок с элементами альтернативы и симфонической музыки. Широкую известность дуэту принесли не только оригинальные треки, но и каверы, а также собственное шоу «По каверочку», которое они запустили на видеоплатформе. Артисты являются авторами саундтреков к известным сериалам (например, «Ландыши»).

Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».